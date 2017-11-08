Северная Америка

Монреаль Импакт объявил о назначении Реми Гарда на должность главного тренера.

Реми Гард стал новым главным тренером клуба МЛС Монреаль Импакт, подписав трехлетний контракт, сообщил официальный сайт канадского клуба.

51-летний француз известен по своей игре за Лион, Страсбург, Арсенал и сборную Франции, а также тренерскую работу в Лионе и Астон Вилле.

Он помог вырастить таких игроков, как Александр Ляказетт, Антони Марсьяль, Максим Гоналон, Клеман Гренье, Самуэль Умтити, Набиль Фекир Корентен Толиссо.

Последним местом работы Гарда была Астон Вилла, которую он тренировал с ноября 2015-го по март 2016-го года, покинув "вилланов" по обоюдному согласию, когда те находились на дне турнирной таблицы.