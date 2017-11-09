Северная Америка

Бывшему тренеру сборной Англии Сэму Аллардайсу интересна работа со сборной США.

Сэм Аллардайс подтвердил в интервью talkSPORT, что готов занять пост тренера сборной США.

Брюс Арена, не сумевший добыть путевку в финальный турнир ЧМ-2018 со сборной США, был уволен в октябре. Кандидатура его преемника будет обсуждаться после выборов нового президента национальной федерации, которые пройдут в феврале 2018 года.

Ранее Сэм Аллардайс был главным претендентом на освободившийся после увольнения Рональда Кумана пост тренера Эвертона.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.