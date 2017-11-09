Северная Америка

Нью Инглэнд Революшн объявил о назначении Брэда Фриделя на должность главного тренера.

Бывший вратарь сборной США Брэд Фридель назначен на должность главного тренера клуба МЛС Нью Инглэнд Революшн.

Завершив игровую карьеру в 2015-м году, за время которой он провел более 600 матчей за Ньюкасл, Брондбю, Галатасарай, Коламбус Крю, Ливерпуль, Блэкберн, Астон Виллу и Тоттенхэм, в январе 2016-го года Фридель возглавил сборную США U-19.

Кроме того он был помощником главного тренера сборной США U-20, которая выиграла Кубок КОНКАКАФ 2017.

В прошедшем сезоне Нью Инглэнд Революшн занял седьмое место в Восточной конференции МЛС и 15-е в общей таблице, после чего Джей Хипс был отправлен в отставку.