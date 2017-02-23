Вингер Хэбэй Чайна Форчун Эсекьель Лавесси рассказал о своем желании вернуться в стан неаполитанской команды.
ЭСЕКЬЕЛЬ ЛАВЕССИ, REUTERS
23 февраля 2017, 09:12
Лавесси говорит, что всегда думал о возвращении в Неаполь, но президент Наполи больше не хочет видеть игрока в своей команде.
Напомним, что аргентинец выступал за Наполи до переезда в ПСЖ, в период с 2007 по 2012 года.
"Я оставил много замечательных вещей в Неаполе и до сих пор у меня есть ностальгия по городу", — заявил футболист Sky Sport Italia.
"Я всегда думал о возвращении в Неаполь, но думаю, что президент не хочет, чтобы я выступал за его команду. Если в один прекрасный день я вернусь в Италию и не в Неаполь, это только потому, что руководство клуба не хотело меня обратно".
"В прошлом я контактировал с другими итальянскими клубами, но ничего не вышло."
За китайский клуб Эсекьель провел восемь матчей и не отметился результативными действиями.