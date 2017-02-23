Другой футбол: Азия
23 февраля 2017, 11:22
Полузащитник Милана отказался от переезда в Китай
Агент полузащитника Милана Матиаса Фернандеса рассказал об интересе к его клиенту со стороны китайских клубов.
МАТИАС ФЕРНАНДЕС, GETTY IMAGES
23 февраля 2017, 11:22
"Китай? Не сейчас. Мы решим это летом. Сейчас игрок останется в Милане, у него есть все качества для того, чтобы играть за миланский клуб".
"У Матиаса была травма колена, поэтому он не играл", — объяснил агент Алехандро Сантистебан в интервью Sky.
Напомним, что чилиец перебрался в Милан летом 2016 года. До этого четыре года играл за
Фиорентину.
С декабря 2016 года за россо-нери Фернандес провел на футбольном поле всего 13 минут.