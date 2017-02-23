"Китай? Не сейчас. Мы решим это летом. Сейчас игрок останется в Милане, у него есть все качества для того, чтобы играть за миланский клуб".

"У Матиаса была травма колена, поэтому он не играл", — объяснил агент Алехандро Сантистебан в интервью Sky.

Напомним, что чилиец перебрался в Милан летом 2016 года. До этого четыре года играл за 
Фиорентину.

С декабря 2016 года за россо-нери Фернандес провел на футбольном поле всего 13 минут.