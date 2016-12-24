Португалия

Порту включился в борьбу за вингера Манчестер Юнайтед Мемфиса Депая.

A Bola информирует о том, что голландский крайний полузащитник Красных Дьяволов попал в сферу интересов Драконов.

Раньше сообщалось, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы Эвертон, Рома и Интер. По данным прессы, ближе к подписанию футболиста находятся Ириски.

В текущем сезоне Депай провел восемь матчей. Футболист перебрался на Олд Траффорд летом 2015-го года из ПСВ за 34 миллиона евро.