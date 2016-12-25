Португалия

Полузащитник Порту Ясин Браими может сменить клубную прописку.

Как сообщает France Football, Рома желает усилиться 26-летним хавбеком Драконов Браими. Согласно источнику, Волки предпримут попытку подписать алжирца уже в ближайшее трансферное окно.

Летом была информация, что Порту готово продать Браими за 35 миллионов фунтов.

Браими пополнил ряды Порту летом 2014 года, перейдя из Гранады. Ранее он защищал цвета французского Ренна.

Действующее соглашение Браими с Порту рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне он провел за свою команду 14 матчей во всех турнирах, отметившись при этом четырьмя голами и двумя ассистами.