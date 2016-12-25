Португалия

Переход центрального защитника Бенфики Виктора Линделофа в Манчестер Юнайтед откладывается из-за проблем Орлов с бывшем клубом футболиста.

Ранее сообщалось, что Ман Юнайтед практически договорился с Бенфикой относительно перехода защитника команды Виктора Линделофа. По слухам, англичане заплатят за 22-летнего шведа около 45-ти миллионов евро.

Однако, как сообщает португальское издание A Bola, трансфер футболиста в ближайшее время не состоится. Причина — сделку тормозит иск первого клуба Линделофа шведского Вестероса на Бенфику.

Вестерос обратился в ФИФА с жалобой на Орлов, обвиняя клуб в неуплате 250 тысяч евро. Именно такую сумму, по мнению клуба, Бенфика должна заплатить Вестеросу в качестве бонусов.

Шведы настаивают, что при переходе Линделофа в Бенфику в 2012 году в контракте был прописан пункт, согласно которому португальцы должны заплатить Вестеросу четверть миллиона евро в том случае, если Виктор проведет за Орлов определенное количество матчей в Лиге чемпионов.

Также издание отмечает, что несмотря на возникшие проблемы, МЮ надеется оформить сделку до конца 2016-го года.