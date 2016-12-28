Португалия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо принял решение не приглашать в команду защитника Бенфики Виктора Линделофа.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ крайне близок к подписанию центрбека Орлов Виктора Линделофа. Была информация, что за переход 22-летнего шведа манкунианцы заплатят 45 миллионов евро.

Позднее стало известно, что португальцы желают выручить на трансфере своего футболиста еще больше денег, и для этого клуб намерен увеличить клаусулу Линделофа до 58 млн евро.

Отмечалось, что это не станет проблемой для МЮ, ведь тренерский штаб команды ввиду отъезда Эрика Байлли на Кубок Африки нуждается еще в одном защитнике, однако, по информации BBC, Жозе Моуриньо принял решение отказаться от покупки Линделофа.

Главная причина — это нынешняя форма защитников команды — Фила Джонса и Маркоса Рохо. Отмечается, что их игра убедила тренера не покупать Линделофа этой зимой.

В текущем сезоне Линделоф провел за Бенфику 22 матча во всех турнирах.