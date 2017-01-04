Португалия

Защитник Сандерленда Себастьян Коатес, который выступает за лиссабонский Спортинг на правах аренды, вполне вероятно останется в Португалии и после окончания временной сделки.

26-летний уругвайский защитник Черных Котов отправился в аренду в Лиссабон за 325 тысяч евро в начале 2016-го года. Сделка рассчитана до лета 2017-го.

Президент Спортинга Бруно де Карвальо не испытывает сомнений в том, что Коатес останется в команде и после окончания срока аренды.

"У нас есть пункт выкупа игрока, который равен пяти миллионам евро. Это лишь вопрос времени, когда защитник будет подписан на постоянной основе. Никаких сомнений", — заявил руководитель лиссабонского клуба.

В нынешнем сезоне уругваец забил три мяча и однажды ассистировал партнеру в 23-х поединках команды.