Португалия

Некогда известный бразильский форвард Кейррисон продолжит свою карьеру в Португалии.

Marca сообщает, что Кейррисон перешел в Ароку.

Контракт бразилец заключил до июня 2018 года.

Последним местом работы 28-летнего Кейрисона была Лондрина из бразильской Серии B.

В прошлом чемпионате он сыграл 23 матча и забил 7 голов.

В 2009 году Кейррисон перешел в Барселону из Палмейраса за 14 млн евро. Однако форвард так и не сыграл ни одного матча за сине-гранатовых. Он сдавался в аренду в Бенфику, Фиорентину, Сантос, Крузейро, Коритибу, но нигде успеха не снискал.