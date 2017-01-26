Португалия

Полузащитник Порту Данило Перейра заключил с нынешним клубом новый контракт.

Как сообщает официальный сайт Драконов, сегодня Данило поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2022 года.

При этом в контракте был прописан пункт, согласно которому любой клуб может выкупить футболиста за 60 миллионов евро.

Отметим, что старое соглашение 25-летнего португальца было рассчитано до лета 2019 года.

Данило пополнил ряды Порту летом 2015 года, перейдя из Маритиму.

В текущем сезоне на его счету 2 гола в 26 матчах за Драконов во всех турнирах. Всего он наиграл за Порту 71 матч и забил 8 голов.