Португалия

В решающем поединке второго по значимости национального кубка Морейренсе минимально одолел Брагу.

Брага — Морейренсе 0:1

Гол: Кауэ, 45+2 (с пенальти)

Брага: Матеус — Паулиньу, Артур Жорже (Алан, 79), Веласкес, Байано — Педру Сантуш, Батталья, Хека (Вукчевич, 46), Орта (Пиньо, 65) — Руй Фонте, Стоилькович

Морейренсе: Макаридзе — П. Санья, Микаэль, Гало, Ребошу — Кауэ, Алешандре — Поденсе, Жералдеш, Драме (Петролинья, 61) — Роберту (Э. Боатенг, 61)

Предупреждения: Артур Жорже, Матеус, Вукчевич, Руй Фонте — Жералдеш, Драме, Макаридзе, П. Санья

Стоит отметить, что этот титул оказался дебютным серьезным успехом в 79-й летней клубной истории Морейренсе.

Кроме того, зелено-белые стали всего четвертным клубом, которому удалось выиграть этот турнир — ранее в Кубке португальской лиги также триумфовали Бенфика (7 раз), Витория Сетубал (1) и потерпевшая сегодня фиаско Брага (1).