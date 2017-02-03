Португалия

Защитник Себастьян Коатес стал полноправным игроком Спортинга.

Напомним, что 26-летний центрбек перебрался в Португалию минувшей зимой на правах полугодичной аренды.

Летом лиссабонский клуб продлил арендное соглашение с Коатесом еще на один сезон.

Теперь же Спортинг воспользовался опцией выкупа игрока, которая составила 5 миллионов евро, передает издание Sky Sports.

Уругваец подписал контракт с португальцами до лета 2022 года.

Напомним, что Коатес перешел в Сандерленд из Ливерпуля летом 2015 года за 2,8 миллиона евро.

В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах в составе Спортинга, забил 3 гола и 1 раз ассистировал партнерам.