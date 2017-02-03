Защитник Себастьян Коатес стал полноправным игроком Спортинга.
Себастьян Коатес, AFP
03 февраля 2017, 09:15
Напомним, что 26-летний центрбек перебрался в Португалию минувшей зимой на правах полугодичной аренды.
Летом лиссабонский клуб продлил арендное соглашение с Коатесом еще на один сезон.
Теперь же Спортинг воспользовался опцией выкупа игрока, которая составила 5 миллионов евро, передает издание Sky Sports.
Уругваец подписал контракт с португальцами до лета 2022 года.
Напомним, что Коатес перешел в Сандерленд из Ливерпуля летом 2015 года за 2,8 миллиона евро.
В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах в составе Спортинга, забил 3 гола и 1 раз ассистировал партнерам.