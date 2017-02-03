Как информирует официальный Twitter Спортинга, согласно новому контракту португалец будет игроком лиссабонского клуба до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что интерес к Мартиншу проявляют МЮ, Реал и Барселона.

21-летний вингер является воспитанником Спортинга, в первой команде которого дебютировал в 2014 году.

С тех пор на счету Мартинша 90 матчей во всех турнирах и 15 забитых мячей.