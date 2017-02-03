Португалия

Полузащитник Желсон Мартинш поставил подпись под новым соглашением со своим нынешним клубом.

Как информирует официальный Twitter Спортинга, согласно новому контракту португалец будет игроком лиссабонского клуба до лета 2022 года.

Ранее стало известно, что интерес к Мартиншу проявляют МЮ, Реал и Барселона.

21-летний вингер является воспитанником Спортинга, в первой команде которого дебютировал в 2014 году.

С тех пор на счету Мартинша 90 матчей во всех турнирах и 15 забитых мячей.