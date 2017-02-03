Португалия

Football.ua выделяет самые важные события девятнадцатого тура португальского чемпионата.

Результаты тура:

Брага снова проиграла

В отчетном туре Оружейники отправились на выезд к Риу Аве, который за четыре предыдущих тура набрал всего-навсего одно очко. Несмотря на это, вряд ли кто-то думал, что у подопечных Симау получится легкая прогулка. Связано это, в первую очередь, с игрой самой Браги, которая в последнее время, мягко говоря, не впечатляет.

В этом поединке гости снова сыграли безобразно, и Риу Аве грамотно воспользовался своим шансом. На данном этапе очень трудно понять корень проблем Браги. Понятно, что в команде очень многое изменилось после прихода нового главного тренера, однако под его руководством Брага умудряется проваливать все важные матчи. Скорее всего, молодому Симау просто необходимо время, чтобы внедрить в команду свои идеи и ближе познакомиться со своими футболистами, однако даст ли руководство Канониров тренеру это время? Сложный вопрос, ответ на который мы с вами узнаем в ближайшее время.

Витория Сетубал способна побороться за место в пятерке

Это команда доказала, победив в родных стенах действующего чемпиона страны — Бенфику. И нельзя сказать, что этой виктории хозяева добились незаслуженно. Забив первой в середине тайма, Витория очень грамотно отошла назад и сконцентрировалась на игре в обороне. А защищаться Витории удавалось на удивление легко. Бенфика в этот день так и не смогла найти ключей к обороне соперника, что вылилось для команды во второе поражение в сезоне.

Отметим особую беспомощность Орлов во второй половине встречи. Тогда казалось, что сами игроки Бенфики не понимают, что делать с мячом и как же доставить его хотя бы в штрафную соперника. Первый удар в створ ворот во второй половине встречи Орлы нанесли уже в последнюю десятиминутку, что не может не удивлять, если брать во внимание атакующий потенциал команды.

Также нельзя не упомянуть про эпизод, который произошел на последних секундах встречи. Каррильо на 5-й компенсированной минуте решил проявить инициативу и попытался накрутить нескольких оппонентов, что ему и удалось. Так, хавбек оказался на углу штрафной, попытался убрать мяч под себя и после контакта с соперником рухнул на газон. Этот момент вполне тянул на пенальти, и судья даже просвистел, однако сигнализировал он не нарушение правил, а завершение поединка.

Дост продолжает забивать

Понятно, что нынешний Пасуш Феррейра не является серьезным раздражителем для Спортинга, однако Львы в этом сезоне уже неоднократно удивляли, так что гостей со счетов никто сбрасывать не спешил. Тем не менее, уже к 35-й минуте встречи судьба встречи была предрешена — Спортинг умудрился за это время отгрузить три гола в ворота соперника. По голу на свои счета записали Желсон Мартинш, который, к слову, сегодня подписал с клубом новое долгосрочное соглашение, а также Бас Дост и Адриен Силва.

Во втором тайме гости воспользовались расслабленностью соперника и смогли возродить интригу, дважды огорчив Руй Патрисиу, однако музыка играла совсем недолго. Спустя всего две минуты после второго гола Пасуша Бас Дост занес в свой актив еще одно взятие ворот, тем самым поставив точку в отчетном поединке.

Таким образом, голландский форвард довел число своих голов в сезоне до 16-ти, а это весьма неплохой показатель, как для нынешнего этапа чемпионата.

Эшторил оказал нешуточное сопротивление Порту

Из всех матчей лидеров именно поединок Порту вызывал меньше всего вопросов. Казалось, что нынешний Эшторил не в состоянии что-либо противопоставить более именитому оппоненту, однако вышло совершенно иначе. Хозяева неплохо справлялись с потугами Порту вплоть до 83-й минуты матча, пока голкипер Эшторила Морейра в собственной штрафной не сбил с ног Андре Силву. К исполнению приговора подошел сам пострадавший и не сплоховал.

Спустя несколько минут Порту удалось убить интригу усилиями Короны, который вошел в штрафную, на замахе убрал соперника и спокойно пробил в дальний угол ворот соперника. Красивый гол Данклера на последней минуте встречи никакой роли не сыграл. Благодаря подарку от Витории Сетубал и победе самого Порту Драконы приблизились к Бенфике на расстояние всего одного очка.

Сборная тура:

Рамос (Тондела) — Скелотто (Спортинг), Осорио, Аморим (оба — Тондела), Суареш (Риу Аве) — Мартинш (Спортинг), Йебда (Белененсеш), Агу (Витория Сетубал), Брайан Руис (Спортинг) — Велтон (Пасуш Феррейра), Дост (Спортинг)

Лучшие бомбардиры:

Турнирная таблица:

Александр Пузик, Football.ua