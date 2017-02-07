Португалия

Лондонский Арсенал присматривается к полузащитнику Порту Данило Перейре.

Об интересе Арсенала к Данило стало известно в середине января. Тогда сообщалось, что Канониры пока что просто следят за игрой 25-летнего португальца.

Как информирует Sky Sports со ссылкой на O Jogo, на недавнем матче Порту и Спортинга (2:1) присутствовал скаут Арсенала.

Согласно источнику, по результатам поединка скаут составил детальный отчет по футболисту. В той встрече Данило провел на поле все 90 минут.

Отметим, что недавно Данило продлил контракт с Порту до 2022 года, а в его соглашении был прописан пункт, согласно которому игрок может покинуть Драгау, если за него выложат 60 миллионов евро.