Португалия

Бейцзин Гоань и Тяньцзинь Теда попытаются подписать нападающего Бенфики Жонаса.

По данным португальского издания Record, оба китайских клуба планируют успеть приобрести 32-летнего форварда до конца февраля.

Жонас присоединился к Бенфике в сентябре 2014 года на правах свободного агента.

Контракт опытного бразильца с португальским клубом рассчитан до лета 2018 года.

В текущем сезоне Жонас провел 15 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.