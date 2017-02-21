Силва получил травму в недавнем матче своей команды против Риу Аве (1:0).

Тогда капитан покинул поле на 80-й минуте матча.

Как информирует официальный сайт Львов, у Силвы диагностировано травма боковой связки колена.

Ориентировочные сроки восстановления — 6-8 недель.

В текущем сезоне Адриен провел за Спортинг 20 матчей в чемпионате Португалии, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.