Полузащитник Спортинга Адриен Силва не поможет своей команде в течение двух месяцев.
АДРИЕН СИЛВА, GETTY IMAGES
21 февраля 2017, 10:57
Силва получил травму в недавнем матче своей команды против Риу Аве (1:0).
Тогда капитан покинул поле на 80-й минуте матча.
Как информирует официальный сайт Львов, у Силвы диагностировано травма боковой связки колена.
Ориентировочные сроки восстановления — 6-8 недель.
В текущем сезоне Адриен провел за Спортинг 20 матчей в чемпионате Португалии, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.