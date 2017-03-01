Португалия

Кандидат в президенты лиссабонского Спортинга Педру Мадейра Родригеш пообещал в случае победы пригласить в тренерское кресло Хуанде Рамоса.

Рамос начинал сезон в Малаге, однако покинул клуб в декабре 2016 года.

Скоро в Спортинге пройдут президентские выборы и Педру Родригеш надеется, что возможность приглашения Рамоса прибавит ему голосов.

"Я с самого начала хотел назначить Рамоса. Он преисполнен желания работать в Спортинге Л и может вернуть клуб на победный путь", — цитирует Родригеша maisfutebol.iol.pt.

Также Педру продемонстрировал видео, на котором Рамос благодарит за приглашение и выражает готовность возглавить Львов.

После 23 туров чемпионата Португалии Спортинг под руководством Жорже Жезуша занимает 3-е место, уступая 9 пунктов Порту и 10 – Бенфике.