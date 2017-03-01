Португалия

Бенфика объявила о подписании нового контракта со своим нападающим Жонасом.

Бразильский нападающий Жонас, который перешел в Бенфику два года назад из Валенсии, продлил контракт с португальским клубом до 2019 года.

"Я очень рад находиться в клубе, в котором я так хорошо обосновался. Я счастлив здесь и это видно на поле", — заявил Жонас.

"Я с гордостью ношу эту футболку. Я рад продлить контракт до 2019 года и хочу продолжать выигрывать трофеи. Я хочу поблагодарить фанатов за их привязанность и руководство клуба за веру в меня".

Жонас забил девять голов в 16 матчах в этом сезоне, несмотря на то, что пропустил почти четыре месяца из-за травмы лодыжки.