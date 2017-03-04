Португалия

Футболисты Денис Джафер и Александр Митраку перешли в Бенфику.

Динамо Бухарест подтвердил передачу двух молодых румынских игроков Бенфике. Дениз Джафер (16 лет) и Александр Митраку (17 лет), были куплены португальским чемпионом за 300 тысяч евро.

"Что мы можем сказать ребенку, когда он хочет перейти в Бенфику? Вы не можете пойти? Мы не можем блокировать их развитие. Речь не о деньгах. Речь идет о развитии спортсменов", — цитирует главу румынского клуба Габи Радуту Оjogo.

Отметим, Орлы минимально переиграли дортмундскую Боруссию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил Константинос Митроглу. Ответная встреча состоится 8 марта в Дортмунде.