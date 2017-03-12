Португалия

Голкиперу Порту Икеру Касильясу удалось сохранить свои ворота на замке в 16 матчах кряду.

Касильяс перешел в Порту перед началом прошлого сезона из Реала. Испанец неоднократно выражал свое удовлетворение жизнью в Португалии – ему по душе более спокойная обстановка.

Но и на футбольном поле дела у Икера складываются вполне успешно. В недавнем матче против Ароуки его команда победила 4:0 благодаря голам Данило, Хоты и дубля Соареша. Вишенкой на торте стало то, что Касильяс провел свой 16-й "сухой" матч в чемпионате кряду.

За 20 сезонов профессиональной карьеры такое достижение покорилось Икеру впервые. До этого он трижды выдавал 15-матчевые серии без пропущенных голов в лиге – в сезонах 2004/2005, 2005/2006 и 2009/2010.

Сейчас Порту лидирует в чемпионате Португалии, опережая Бенфику на 2 очка (правда, у Орлов матч в запасе). Команда не проигрывает в 22 последних домашних матчах чемпионата и располагает лучшей атакой, забив 57 голов.

В последнее время в СМИ появились слухи о том, что прекрасная форма Икера не осталась незамеченной тренерским штабом сборной Испании и скоро он может вновь получить вызов в Фурию Роху.