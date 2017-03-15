Португалия

Экс-голкипер Реала Икер Касильяс хочет продолжить свои выступления в Португалии.

Вратарь Икер Касильяс защищает цвета Порту с лета 2015 года. Он усилил ряды португальцев перейдя из Реала в статусе свободного агента.

Контракт Икера заканчивается в конце текущего сезона и он хотел бы продолжить карьеру в Порту, но по информации испанских СМИ у Касильяса есть варианты с клубами из МЛС.

"Мне очень нравится здесь, и я хочу продолжить карьеру в Порту" — цитирует Касильяса AS.

В текущем сезоне Касильяс сыграл 35 матчей во всех турнирах, пропустив 18 голов.