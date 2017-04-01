Португалия

Вратарь Порту Икер Касильяс прокомментировал поведение экс-одноклубника по Реалу Криштиану Роналду.

Голкипер Порту рассказал, что думает о рейтинге лучших игроков. Также Касильяс прокомментировал слова Криштиану Роналду.

"Мне всегда нравились слова Роналду о том, что он лучший в мире. Я в аналогичной форме, хорошо работаю, питаюсь и отдыхаю. Считаю ли я себя лучшим на своей позиции в Европе? Не знаю. В мире? Есть другие вратари, играющие в сильных командах и выигрывающие трофеи. Считаю, что я играю на высоком уровне, и держуь голову высоко", - цитирует Касильяса Marca.

Касильяс и Роналду вместе выступали за Реал с 2009 по 2015 год.

В текущем сезоне за Порту Касильяс сыграл 35 матчей во всех турнирах, пропустив 18 голов.

За 16 лет в составе Галактикос Касильяс выиграл 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира, 5 титулов чемпиона Испании, 2 Кубка страны и 4 Суперкубка Испании.