Португалия

Игрок команды Канелаш 2010 Марку Гонсалвеш уверяет, что стал жертвой величайшей несправедливости.

Шокирующие кадры, на которых игрок Канелаш 2010 Марку Гонсалвеш ударом коленом в лицо отправляет в нокаут арбитра, предъявившего ему красную карточку за удар кулаком соперника, облетели весь мир. Футболист команды, организованной ультрас Порту, получил за этот инцидент пожизненную дисквалификацию, однако считает себя невинной жертвой.

"Этот парень из команды соперника меня оскорблял, — заявил Гонсалвеш в интервью S/C. — Я просто положил ему руку на плечо, а он рухнул в слезах на газон. Тут откуда-то налетел судья и начал меня толкать... Честно, не помню, чтобы я его бил. Мне говорят про коленом в лицо... Ну, может быть он сам ударился об мое колено. Но это было не умышленно! Я приношу искренние извинения арбитру Жозе Родригешу, его семье и нашим соперникам из Риу Тинту".

Реакция руководства Канелаш 2010 последовала незамедлительно: не дожидаясь дисквалификации, клуб выразил поддержку пострадавшему арбитру и объявил, что Гонсалвеш никогда больше не наденет футболку команды Канелаш 2010.

К слову, на видео четко видно, что все слова виновника инцидента не соответствуют действительности: