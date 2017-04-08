Главный тренер Бенфики Руй Витория заключил со своим клубом новый контракт.
Руй Витория (третий слева), твиттер бенфики
08 апреля 2017, 08:15
Как информирует официальный сайт Бенфики, Витория поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2020 года.
Таким образом, 46-летний специалист продлил сотрудничество с Орлами на два года.
"Работать в клубе такого масштаба — огромное удовольствие. Я шел вперед шаг за шагом и намерен двигаться в подобной манере. Цель — продолжить развивать начатый проект. Наши мысли с президентом относительно будущего Бенфики практически идентичны", — поделился наставник своими эмоциями.
Витория возглавил Бенфику летом 2015 года, и в первом сезоне под его руководством команда стала чемпионом Португалии.
В текущем сезоне Орлы идут на первом месте, опережая на один балл Порту.