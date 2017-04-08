Португалия

Главный тренер Бенфики Руй Витория заключил со своим клубом новый контракт.

Как информирует официальный сайт Бенфики, Витория поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет летом 2020 года.

Таким образом, 46-летний специалист продлил сотрудничество с Орлами на два года.

"Работать в клубе такого масштаба — огромное удовольствие. Я шел вперед шаг за шагом и намерен двигаться в подобной манере. Цель — продолжить развивать начатый проект. Наши мысли с президентом относительно будущего Бенфики практически идентичны", — поделился наставник своими эмоциями.

Витория возглавил Бенфику летом 2015 года, и в первом сезоне под его руководством команда стала чемпионом Португалии.

В текущем сезоне Орлы идут на первом месте, опережая на один балл Порту.