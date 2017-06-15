Португалия

В этом году лисабонский клуб демонстрирует просто потрясающие показатели продаж своих игроков.

После того, как Манчестер Юнайтед обьявил о подписании защитника Виктора Линделофа, Бенфика заработала на сделке очередные миллионы. Таким образом, общий доход продаж Орлов превысил 100 миллионов евро.

Трансферы Бенфики в 2017 году:

1. Эдерсон в Манчестер Сити за 40 миллионов.

2. Линделоф в Манчестер Юнайтед за 35 миллионов.

3. Гонсало Гедеш в ПСЖ за 30 миллионов.