В этом году лисабонский клуб демонстрирует просто потрясающие показатели продаж своих игроков.
Бенфика продала футболистов 105 миллионов евро, Getty Images
15 июня 2017, 21:25
После того, как Манчестер Юнайтед обьявил о подписании защитника Виктора Линделофа, Бенфика заработала на сделке очередные миллионы. Таким образом, общий доход продаж Орлов превысил 100 миллионов евро.
Трансферы Бенфики в 2017 году:
1. Эдерсон в Манчестер Сити за 40 миллионов.
2. Линделоф в Манчестер Юнайтед за 35 миллионов.
3. Гонсало Гедеш в ПСЖ за 30 миллионов.