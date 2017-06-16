Португалия

Португальский клуб поделился с болельщиками внешним видом нового комплекта экипировки, в которой команда будет проводить выездные матчи в следующем сезоне.

Новый комплект формы для полевых игроков Драконов визуально выглядит очень ярко и выполнен в одном из традиционных для клуба цветов – оранжевом. Форма голкипера же имеет синий цвет.

Что касается эмблемы Порту, то, согласно последним тенденциям, выполнена она в монохромном стиле.

Изготовителем комплекта экипировки является технический спонсор клуба – компания New Balance.

В завершившемся сезоне Порту финишировал на 2-м месте в национальном чемпионате, отстав от Бенфики на 6 очков.