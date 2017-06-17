Португалия

Полузащитник Порту Рубен Невеш может продолжить свою карьеру на Туманном Альбионе.

20-летний португальский хавбек является одним из наиболее перспективных европейских игроков на своей позиции. Британские журналисты неоднократно сравнивали его с легендарным полузащитником Манчестер Юнайтед Полом Скоулзом, с которым Невеш схож не только позицией, но и стилем игры.

В данный момент Рубен готов сделать следующий шаг в своей карьере, которая может продолжиться в английской Премьер-лиге. На Туманном Альбионе его хотят видеть в своем составе Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

За перспективного португальца оба клуба готовы выложить требуемые Порту 35 млн евро, при этом в личных переговорах с футболистом у каждого есть свои козыри.

Ливерпуль испытывает проблемы в центре полузащиты и нуждается в таком исполнителе, как Невеш, потому готов предложить ему стабильную игровую практику. Манчестер Юнайтед же, как известно, возглавляет Жозе Моуриньо, с которым Рубену будет очень комфортно работать.

В завершившемся сезоне на счету Невеша 1 гол в 13-ти матчах национального чемпионата Португалии.