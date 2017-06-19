Португалия

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не может забить на крупном турнире со штрафного.

Четырехкратный обладатель Золотого мяча является штатным исполнителем стандартных положений, когда речь идет о прямом ударе по воротам, и в Реале и в сборной Португалии.

В матче против сборной Мексики на Кубке Конфедераций (2:2) Роналду сумел отдать голевую передачу, а также не забил после удара со штрафного.

Как сообщает нидерландское издание Gracenote, тот самый удар со штрафного стал для Криштиану уже 44-м на крупных турнирах сборных (Чемпионат Европы, чемпионат мира, Кубок конфедераций) и ни один из них не стал результативным.