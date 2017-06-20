Португалия

Португальские СМИ уверены, что голкипер Спортинга и сборной Португалии Руй Патрисиу является главным кандидатом на то, чтобы заменить в воротах Милана Джанлуиджи Доннарумму.

Если Джанлуиджи Доннарумма не изменить свое решение не продлевать контракт с Миланом, его место на посту номер один в составе Дьяволов займет Руй Патрисиу из лиссабонского Спортинга.

Именно так видит будущее 29-летнего вратаря, нынче защищающего цвета сборной Португалии на Кубке конфедераций, A Bola.

Руй Патрисиу, который всю карьеру провел в составе лиссабонских Львов, недавно продлил контракт с клубом до июня 2022 года.