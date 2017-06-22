Португалия

Подозрения на перелом у защитника сборной Португалии Рафаэла Геррейру не подтвердились.

Травма, которую получил защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру в поединке второго тура Кубка конфедераций, оказалась не такой серьезной, как показалось на первый взгляд.

Как сообщил официальный сайт бундеслиги со ссылкой на Боруссию Д, за которую выступает португалец, доскональное медицинское обследование показало, что у Геррейру перелома нет, но очень сильный ушиб может заставить его пропустить начало следующего сезона.

В сезоне-2016/2017 Геррейру провел за Боруссию Д 35 поединков во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и сделал 10 результативных передач, и 7 раз выходил на поле в составе сборной Португалии.