Португалия

Поединок против сборной Новой Зеландии стал юбилейным для полузащитника Португалии Жоау Моутиньо.

В эти минуты в России проходит матч между сборными Новой Зеландии и Португалии.

После первого тайма счет 2:0 в пользу чемпионов Европы.

В стартовом составе этого поединка появился хавбек Монако Жоау Моутиньо. Для него эта встреча стала сотой в футболке сборной Португалии.

За взрослую сборную Португалии Моутиньо выступает с 2005-го года. За это время 30-летний футболист отличился четырьмя точными выстрелами.