Португалия

Похоже, что трансфер нападающего Интера Габигола в Бенфику сорвался.

Габигол перешел в Интер летом прошлого года из Сантоса за 29,5 млн евро, но не сумел проявить себя в миланском клубе. В прошлом сезоне игрок лишь 9 раз выходил на замену в матчах "нерадзурри" и забил один гол.

В связи со слабой игрой Габигола Интер этим летом хочет отдать его в аренду, дабы он набрался опыта и показал себя. Претендентами на его услуги были Малага, лиссабонский Спортинг и Бенфика.

Недавно португальские СМИ уверяли, что Интер и Бенфика согласовали аренду Габигола, по условиям которой "орлы" будут выплачивать бразильцу заработную плату в полном размере.

Однако, как сообщают источники в Италии, президент Бенфики Луиш Филипе Виейра пошел против этого трансфера и заблокировал переход.

Глава клуба считает, что тренер команды должен дать шанс Раулю Хименесу.