Похоже, что трансфер нападающего Интера Габигола в Бенфику сорвался.
Габигол, GETTY IMAGES
30 августа 2017, 07:22
Габигол перешел в Интер летом прошлого года из Сантоса за 29,5 млн евро, но не сумел проявить себя в миланском клубе. В прошлом сезоне игрок лишь 9 раз выходил на замену в матчах "нерадзурри" и забил один гол.
В связи со слабой игрой Габигола Интер этим летом хочет отдать его в аренду, дабы он набрался опыта и показал себя. Претендентами на его услуги были Малага, лиссабонский Спортинг и Бенфика.
Недавно португальские СМИ уверяли, что Интер и Бенфика согласовали аренду Габигола, по условиям которой "орлы" будут выплачивать бразильцу заработную плату в полном размере.
Однако, как сообщают источники в Италии, президент Бенфики Луиш Филипе Виейра пошел против этого трансфера и заблокировал переход.
Глава клуба считает, что тренер команды должен дать шанс Раулю Хименесу.