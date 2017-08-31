Португалия

Бенфика арендовала правого защитника Барселоны Дугласа до конца сезона.

Правый защитник Барселоны Дуглас проведет остаток сезона в Бенфике на правах аренды, сообщил официальный сайт "орлов".

27-летний бразилец присоединился к Барселоне из Сан-Паулу в 2014 году за четыре миллиона евро плюс полтора миллиона евро в качестве бонусов. С тех пор защитник провел за первую команду "блаугранас" лишь восемь матчей.

В прошлом сезоне Дуглас выступал на правах аренды за хихонский Спортинг, где забил три гола в 21 матче Ла Лиги.