Португалия

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил состав команды на ближайшие товарищеские матчи.

Португальцы в ноябре проведут два товарищеские поединка, а их соперниками станут команды Саудовской Аравии и США.

Не сможет помочь своей сборной лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду, который не получил вызов от тренерского штаба.

Вратари: Бету (Гезтепе), Антони Лопеш (Лион), Жозе Са (Порту)

Защитники: Кевин Родригес (Реал Сосьедад), Антунеш (Хетафе), Луиш Нету (Фенербахче), Пепе (Бешикташ), Эдгар Иэ (Лилль), Жоау Канселу (Интер), Нелсон Семеду (Барселона), Рикарду Феррейра (Брага), Рикарду Перейра (Порту)

Полузащитники: Бернарду Силва (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Спортинг), Данилу Перейра (Порту), Жоау Мариу (Интер), Мануэл Фернандеш (Локомотив), Рубен Невеш (Вулверхэмптон)

Нападающие: Андре Силва (Милан), Брума (Лейпциг), Желсон Мартинш (Спортинг), Эдер (Локомотив), Гонсалу Гуэдеш (Валенсия), Рони Лопеш (Монако).