Португалия

Вратарь Порту Икер Касильяс выиграл престижную награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 28 лет за достижения в футболе.

Golden Foot – уникальный приз, который каждый футболист имеет шанс выиграть лишь единожды за карьеру.

Вручается он игрокам старше 28 лет, и в этом году его обладателем стал вратарь Порту Икер Касильяс.

Испанский голкипер обошел в голосовании таких футболистов, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Андреа Пирло, Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Яя Туре, Арьен Роббен, Тьяго Силва и Луис Суарес.

В прошлом сезоне обладателем данной награды стал другой легендарный вратарь и друг Икера Касильяса – Джанлуиджи Буффон.

Ранее сообщалось, что слухи об уходе Касильяса из Порту не имеют под собой оснований.