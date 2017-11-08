Вратарь Порту Икер Касильяс выиграл престижную награду Golden Foot, которая вручается игрокам старше 28 лет за достижения в футболе.
Икер Касильяс, Getty Images
08 ноября 2017, 08:58
Golden Foot – уникальный приз, который каждый футболист имеет шанс выиграть лишь единожды за карьеру.
Вручается он игрокам старше 28 лет, и в этом году его обладателем стал вратарь Порту Икер Касильяс.
Испанский голкипер обошел в голосовании таких футболистов, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Андреа Пирло, Мануэль Нойер, Серхио Рамос, Яя Туре, Арьен Роббен, Тьяго Силва и Луис Суарес.
В прошлом сезоне обладателем данной награды стал другой легендарный вратарь и друг Икера Касильяса – Джанлуиджи Буффон.
Ранее сообщалось, что слухи об уходе Касильяса из Порту не имеют под собой оснований.