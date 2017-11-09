Португалия

Нападавющий Интера Габигол хочет продолжить выступления в Европе или вернуться в Сантос.

О нежелании Габигола перейти в Цзянсу Сунин сообщает Record. Бразилец намерен и дальше выступать в Европе или же перейти в Сантос, за который играл до Интера.

Бразилец перешел в Интер перед началом прошлого сезона примерно за 30 млн евро, но ни разу не вышел в основе на матч Серии А.

Нынешним летом Габриэль Барбоза отправился в аренду с правом выкупа в Бенфике. Однако и в Лиссабоне дела у бразильца не задались: до сих пор он наиграл только 26 минут.

По информации Record, Бенфика хотела бы вернуть Габигола в Интер уже зимой. Интер же, в свою очередь, планировал отправить Габриэля в Цзянсу Сунин, а взамен получить Рамиреса. У "нерадзурри" и китайцев одни владельцы, поэтому сторонам не составило бы труда договориться.

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