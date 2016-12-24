Россия

Пока переговоры между Ювентусом и Зенитом по трансферу хавбека Акселя Витселя приостановились, в дело вступает китайский Шанхай СИПГ.

Ранее сообщалось, что Старая Синьора может упустить 27-летнего бельгийского хавбека, ведь туринцы не могут сойтись в цене с питерцами: одни дают шесть миллионов евро, другие просят десять.

Китайцы готовы серьезно переплатить, чтобы подписать Витселя: Шанхай СИПГ предлагает 25 миллионов евро Зениту за игрока, чей контракт истекает летом 2017-го, а самому игроку — 12 миллионов евро в год, информирует Calciomercato.

Российский клуб согласился продать Акселя, теперь китайскому клубу осталось договориться с футболистом по личным условиям, ведь хавбек хочет зарабатывать вдвое больше от той суммы, которую ему предложили.

В текущем сезоне Витсель забил гол и отдал три ассиста в 23-х поединках.

На этой неделе клуб оформил самый дорогой трансфер в истории китайской лиги, купив Оскара из Челси за 70,5 млн евро.