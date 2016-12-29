Россия

Нападающий российского Анжи и сборной Украины Филипп Будковский близок к смене клубной прописки.

Напомним, что в июле 24-летний форвард, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру, присоединился к махачкалинцам на правах годичной аренды.с опцией выкупа контракта игрока.

Однако, по словам агента Будковского Вадима Шаблия, его клиент может покинуть Анжи уже в ближайшее время.

"Пока мы решаем вопросы с Анжи, дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб", — цитирует футбольного агента российское информационное агентство ТАСС.

Таким образом Филипп вернется в расположение Шахтера, с которым он связан контрактом до конца 2017 года.

В текущем сезоне Будковский отыграл за Анжи во всех турнирах 19 матчей, отметившись 5 голами и 2 ассистами.