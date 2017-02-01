Россия

Крайний защитник Челси Бранислав Иванович продолжит свою карьеру в питерском Зените.

Как сообщает официальный сайт Зенита, Иванович поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет через 2,5 года. Также в соглашении есть пункт, предусматривающий возможность продления сотрудничества еще на один сезон.

Контракт Ивановича с Челси истекал в конце текущего сезона и ранее сообщалось, что Синие готовы отпустить серба в Зенит абсолютно бесплатно.

Отметим, что Иванович имеет опыт выступлений в России. Так, в период с 2006 по 2008 года он играл за московский Локомотив.

Цвета Челси Бранислав защищал с 2008 года. За 8,5 сезонов он провел за Пенсионеров 377 матчей и забил 34 гола.

В текущем сезоне 32-летний капитан сборной Сербии провел за Челси 16 матчей во всех турнирах, забив при этом один гол и отметившись одной результативной передачей.