Крайний защитник Челси Бранислав Иванович продолжит свою карьеру в питерском Зените.
Бранислав Иванович, fc-zenit.ru
01 февраля 2017, 15:14
Как сообщает официальный сайт Зенита, Иванович поставил подпись под контрактом, срок действия которого истечет через 2,5 года. Также в соглашении есть пункт, предусматривающий возможность продления сотрудничества еще на один сезон.
Контракт Ивановича с Челси истекал в конце текущего сезона и ранее сообщалось, что Синие готовы отпустить серба в Зенит абсолютно бесплатно.
Отметим, что Иванович имеет опыт выступлений в России. Так, в период с 2006 по 2008 года он играл за московский Локомотив.
Цвета Челси Бранислав защищал с 2008 года. За 8,5 сезонов он провел за Пенсионеров 377 матчей и забил 34 гола.
В текущем сезоне 32-летний капитан сборной Сербии провел за Челси 16 матчей во всех турнирах, забив при этом один гол и отметившись одной результативной передачей.