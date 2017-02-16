Россия

Бывший футболист Шахтера, Зенита и Баварии Анатолий Тимощук может вернуться в питерский клуб в качестве тренера.

Об этом на вчерашней прсс-конференции поведал наставник Зенита Мирча Луческу.

"Между Тимощуком и руководством футбольного клуба Зенит есть разговоры о том, что он может войти в тренерский штаб команды", — приводит слова румынского специалиста официальный сайт Зенита.

Напомним, 10 февраля Тимощук объявил о завершении профессиональной карьеры, а также отметил, что у него есть предложение о тренерской работе.

Также на прошлой неделе бывший игрок сборной Украины получил тренерский диплом категории PRO, который дает право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.

Тимощук защищал цвета Зенита с 2007 по 2009 года, а также с 2013 по 2015.