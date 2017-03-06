УЕФА отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
Роман Еременко, getty images
06 марта 2017, 14:55
В ноябре 2016 года УЕФА дисквалифицировал полузащитника сборной Финляндии и московского ЦСКА Роман Еременко на два года за употребление кокаина.
Еременко не согласился с решением вышестоящего органа и подал апелляцию.
Как информирует официальный твиттер-аккаунт ЦСКА, УЕФА отклонил апелляцию 29-летнего финна.
Таким образом, полузащитник не сможет принимать участие в официальных турнирах до середины ноября 2019 года.
Отметим, что с 2008 по 2011 года Еременко выступал за киевское Динамо, после чего перебрался в Рубин, а затем в ЦСКА.