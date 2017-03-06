Россия

УЕФА отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

В ноябре 2016 года УЕФА дисквалифицировал полузащитника сборной Финляндии и московского ЦСКА Роман Еременко на два года за употребление кокаина.

Еременко не согласился с решением вышестоящего органа и подал апелляцию.

Как информирует официальный твиттер-аккаунт ЦСКА, УЕФА отклонил апелляцию 29-летнего финна.

Таким образом, полузащитник не сможет принимать участие в официальных турнирах до середины ноября 2019 года.

Отметим, что с 2008 по 2011 года Еременко выступал за киевское Динамо, после чего перебрался в Рубин, а затем в ЦСКА.