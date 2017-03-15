Россия

Спустя неделю после того, как главный тренер Манчестер Юнайтед раскритиковал газон стадиона Ростова, РПФЛ запретила клубу проводить на нем домашние матчи.

9 марта Ростов на домашней арене разошелся миром с Манчестер Юнайтед – 1:1.

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо высказывал свое недовольство состоянием поля до матча: "Я не могу поверить, что мы будем играть на этом так называемом "поле", — заявил Особенный.

Однако УЕФА после инспекции газона разрешила проводить матч на нем. Другого мнения придерживается РФПЛ – она временно запретила проводить матчи на нем.

Последующая проверка Олимпа-2 состоится 24 марта.

Стоит отметить, что таким же санкциям подвергся и стадион Рубина.

16 марта МЮ и Ростов сыграют ответный поединок в Англии. Победитель противостояния выйдет в 1/4 финала Лиги Европы.