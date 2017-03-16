Россия

Украинский полузащитник Артем Громов поделился своими впечатлениями от перехода в Крылья Советов.

Новичок Крыльев Советов Артем Громов дал свой первый комментарий после подписания контракта.

"Честно говоря, за РПЛ не следил совсем. Конечно, знал о топ-клубах российского чемпионата, но не более того. Из Крыльев был знаком только с Александром Глебом", — сказал Громов.

"Могу сказать, что в Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в Крыльях положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде".

"С Яховичем мы играли вместе в Полтаве. Не скажу, что были друзьями, общались не очень много. Его номера телефона у меня нет", — признался игрок.

Напомним, что Артем Громов был дозаявлен Крыльями Советов и сможет дебютировать в матче с Ростовом.

