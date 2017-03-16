Россия

Экс-полузащитник Зенита и сборной Украины Анатолий Тимощук будет помогать главному тренеру питерцев Мирче Луческу.

В феврале этого года Анатолий Тимощук получил тренерский диплом, а также завершил игровую карьеру.

Как и сообщал в середине февраля Мирча Луческу, Анатолий вошел в тренерский штаб Зенита.

Официальный сайт питерцев сообщает, что контракт с Тимощуком рассчитан на 2 года.

В качестве игрока Анатолий сыграл 150 матчей за Зенит. В них опорный полузащитник забил 18 мячей и сделал 5 ассистов. При этом украинец дважды выиграл чемпионат России, а также по разу – Суперкубок и Кубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА.

После 19 туров Зенит идет на 3-м месте в РФПЛ, уступая 8 пунктов лидирующему Спартаку.