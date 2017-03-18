Россия

Новичок тренерского штаба Зенита Анатолий Тимощук дал свой первый комментарий в новом качестве.

Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук рассказал о первых впечатлениях в тренерской карьере. Свои первые шаги на этом поприще бывший футболист будет делать в Зените.

"Провел первую тренировку в новом качестве, испытывал волнение. Рад, что команда хорошо поработала. Настроение хорошее. Все знают, в какой ситуации мы находимся, что нужно команде, поэтому работаем, чтобы подойти в оптимальном состоянии к матчу (c тульским Арсеналом — прим.)", — сказал Тимощук.

"Почему я присоединился к штабу сейчас? Как произошло, так и произошло. Было много нюансов, вопросов, но я рад, что они разрешились, и теперь могу полностью посвятить себя работе и помочь команде не как игрок, а как тренер. Надеюсь, все получится. Приложу максимум усилий, чтобы команда выигрывала матчи, показывала красивый футбол и радовала болельщиков", — пообещал украинский тренер.

На текущий момент Зенит занимает 3 место с отставанием в 8 очков от лидирующего Спартака.