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Тренер Зенита Анатолий Тимощук прокомментировал свой выбор в пользу российского клуба.

Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб питерского Зенита. Выбор экс-игрока сборной Украины вызвал неоднозначную реакцию, а сам игрок считает, что от таких предложений нельзя отказываться.

"Был ряд предложений, а если быть точным, то конкретных предложений было три. В это число Шахтер не входил", — рассказал Тимощук.

"Я выбрал Зенит, потому что только начинаю шаги в тренерской карьере, а учиться в команде с отличным подбором игроков, у такого тренера, как Луческу, – лучший вариант для молодого тренера. Когда у тебя есть возможность учиться, получить первый тренерский опыт у такого специалиста, как Луческу, – сомнений в выборе практически не остается", — приводит слова Тимощука championat.com.

"То же самое касается и клуба – если тебя приглашают в такую команду, как Зенит, долго колебаться не приходится. Один фактор дополнил другой, и я рад, что сейчас нахожусь здесь и стараюсь приносить максимальную пользу команде", — признался бывший футболист.

Стоит отметить, что вместо Анатолия Тимощука членом исполкома ФФУ станет Роман Зозуля.