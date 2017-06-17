Бывший форвард сборной Украины Марко Девич расторг контракт с российским Ростовом.
Марко Девич, fc-rostov.ru
17 июня 2017, 22:33
Ростов официально объявил о расставании с нападающим Марко Девичем.
Как гласит заявление клуба, контракт с 33-летним форвардом был расторгнут по обоюдному согласию.
Девич присоединился к Ростову в январе в качестве свободного агента и провел за клуб восемь матчей, в которых забил один гол. До этого он защищал цвета Рубина, где в первой половине сезона забил два гола в десяти матчах.